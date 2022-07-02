Кавазашвили — о словах Родригао: бедный человек в плане души. Зачем тогда в футбол играет?

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на слова защитника «Сочи» Родригао. Ранее игрок положительно высказался о бойкоте болельщиками матчей РПЛ. Родригао назвал хорошей идеей меньшее количество болельщиков на трибунах.
«Я не понимаю, зачем он тогда в футбол играет? Это народная игра. Зачем ему ехать тогда в другие клубы, города? Пускай у себя дома сидит и один для себя играет. Я не понимаю порыв таких футболистов, которые хотят играть только для себя. Без зрителей, без эмоций, шума, восторга. Футбол — непростой вид спорта. Это экстаз, сумасшедшая любовь. Это привлечение зрителей и так далее. А если Родригао этого не надо, он очень бедный человек, наверное. Причём не в плане денег, а в плане души», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 июля 2022
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