В Серии А появится первая женщина-арбитр

В итальянской Серии А с сезона-2022/2023 будет работать первая женщина-арбитр. Ей станет 31-летняя судья Мария Соле Феррьери Капути.



Напомним, в минувшем сезоне Капути стала первой женщиной, которая обслуживала матч команды высшего дивизиона Италии. Тогда Капути работала на матче «Кальяри» и «Читтаделлы», проходившем в рамках розыгрыша Кубка Италии.



«Это мечта, которая стала явью. Исторический момент. Мария Соле получила повышение, потому что заслужила это», — приводит слова президента Итальянской ассоциации судей Альфредо Тренталанжа La Repubblica.



По итогам сезона-2021/2022 чемпионом Италии стал «Милан». В тройку лидеров вошли «Интер» и «Наполи». Новый розыгрыш Серии А начнётся 13 августа 2022 года.