Лапорта высказался о желании Левандовского перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
«Большинство игроков хотят играть за «Барселону», но у их нынешних клубов также есть позиция по этому поводу, и это тоже является частью переговоров. Для всех очевидно, что Левандовски – отличный футболист. Мы ценим мнение Роберта, который публично заявил, что хочет перейти к нам, но я буду сдержан в комментариях касательно его возможного трансфера в «Барсу», – цитирует Лапорту издание L’Esportiu de Catalunya.
В сезоне-2021/2022 польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, записав в актив 50 голов и семь результативных передач. Контракт 33-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Невероятный 2021-й год Роберта Левандовского:
- 3 июля 2022
-
02:17
-
02:13
-
02:01
-
01:37
-
01:17
-
01:15
-
01:01
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:29
- 2 июля 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16