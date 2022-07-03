Лапорта высказался о желании Левандовского перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.



«Большинство игроков хотят играть за «Барселону», но у их нынешних клубов также есть позиция по этому поводу, и это тоже является частью переговоров. Для всех очевидно, что Левандовски – отличный футболист. Мы ценим мнение Роберта, который публично заявил, что хочет перейти к нам, но я буду сдержан в комментариях касательно его возможного трансфера в «Барсу», – цитирует Лапорту издание L’Esportiu de Catalunya.



В сезоне-2021/2022 польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, записав в актив 50 голов и семь результативных передач. Контракт 33-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Невероятный 2021-й год Роберта Левандовского: