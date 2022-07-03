Лукаку ставит цель забить 30 голов за сезон и тренируется с Онана на Сардинии

Перешедший в миланский «Интер» на правах аренды из «Челси» бельгийский нападающий Ромелу Лукаку готовится к старту нового сезона в Арцакене на Сардинии. Компанию ему составляет ещё один новичок «нерадзурри» вратарь Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По сведениям издания, Лукаку очень серьёзно настроен на предстоящий сезон. В личном разговоре с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги он заявил о мотивации подняться на уровень выше. Его новая цель – забить 30 голов в чемпионате, чего никогда не удавалось добиться ранее. За Ромелу следуют личный массажист, работающий с ним 365 дней в году, и бельгийский физиотерапевт Йохан Геретс.



В пятницу Лукаку прилетел на Сардинию в коммуну Арцакена, где к нему присоединился свежеиспечённый одноклубник Андре Онана – они тренируются вместе до 6 июля, когда «Интер» соберётся и начнёт целенаправленную подготовку к сезону. Так, в субботу в их программу вошли два часа работы с отягощением в тренажёрном зале, беговая сессия на поле и упражнения на выносливость, а для восстановления футболисты использовали криотерапевтическую камеру.



Ромелу Лукаку и камерунский вратарь Андре Онана ранее никогда не играли вместе. Несколько месяцев назад их познакомил Хаким Зиеш, игравший с бельгийцем в «Челси» и камерунцем в «Аяксе». Интересно, что сам Зиеш также может перебраться в Милан, но в одноимённый клуб, а не «Интер» – итальянские СМИ сообщили, что марокканец является приоритетной трансферной целью «Милана» этим летом.

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