Лукаку ставит цель забить 30 голов за сезон и тренируется с Онана на Сардинии

Перешедший в миланский «Интер» на правах аренды из «Челси» бельгийский нападающий Ромелу Лукаку готовится к старту нового сезона в Арцакене на Сардинии. Компанию ему составляет ещё один новичок «нерадзурри» вратарь Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, Лукаку очень серьёзно настроен на предстоящий сезон. В личном разговоре с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги он заявил о мотивации подняться на уровень выше. Его новая цель – забить 30 голов в чемпионате, чего никогда не удавалось добиться ранее. За Ромелу следуют личный массажист, работающий с ним 365 дней в году, и бельгийский физиотерапевт Йохан Геретс.
В пятницу Лукаку прилетел на Сардинию в коммуну Арцакена, где к нему присоединился свежеиспечённый одноклубник Андре Онана – они тренируются вместе до 6 июля, когда «Интер» соберётся и начнёт целенаправленную подготовку к сезону. Так, в субботу в их программу вошли два часа работы с отягощением в тренажёрном зале, беговая сессия на поле и упражнения на выносливость, а для восстановления футболисты использовали криотерапевтическую камеру.
Ромелу Лукаку и камерунский вратарь Андре Онана ранее никогда не играли вместе. Несколько месяцев назад их познакомил Хаким Зиеш, игравший с бельгийцем в «Челси» и камерунцем в «Аяксе». Интересно, что сам Зиеш также может перебраться в Милан, но в одноимённый клуб, а не «Интер» – итальянские СМИ сообщили, что марокканец является приоритетной трансферной целью «Милана» этим летом.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
- 3 июля 2022
-
02:17
-
02:13
-
02:01
-
01:37
-
01:17
-
01:15
-
01:01
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:29
- 2 июля 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16