«Я дома. Чувство, что здесь произойдёт что-то великое». Люк Де Йонг – о возвращении в ПСВ

31-летний нападающий Люк Де Йонг, накануне перешедший в нидерландский ПСВ, поделился эмоциями от возвращения в клуб.



«Я снова дома – вот каковы мои ощущения. Для меня выбор был совершенно несложным. Возвращение вызывает массу эмоций. В последние недели я читал много мнений, болельщики хотели этого, и я также подумал, что это будет замечательно. Не могу дождаться, когда снова забью голы за ПСВ, и надеюсь, что после этого весь стадион подпрыгнет. Вместе в новом сезоне мы можем добиться многого. Все годы, что я здесь провёл, мы шли за титулом. Мне кажется логичным, что я хочу делать это снова. Кроме того, у меня большое желание выступать с ПСВ в Лиге чемпионов. Иметь возможность играть на нашем стадионе – это фантастика. Клуб строит очень красивый проект, и я хочу быть его частью. У меня ощущение, что вот-вот здесь произойдет что-то великое», – сказал Люк в интервью официальному сайту ПСВ.



Де Йонг подписал контракт с эйндховенцами до 30 июня 2025 года. Прошлый сезон он провёл в составе «Барселоны», отыграв 21 матч в Ла Лиге (6 голов), 3 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы. Он также отметился забитым мячом в полуфинальной игре Суперкубка Испании с «Реалом». За ПСВ он ранее играл с 2014 по 2019 годы.