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Дзаньоло согласился на переход в «Ювентус», «Рома» требует € 50 млн

Дзаньоло согласился на переход в «Ювентус», «Рома» требует € 50 млн
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«Ювентус» является единственным реалистичным претендентом на полузащитника римской «Ромы» Николо Дзаньоло. Туринцы уже получили принципиальное согласие от самого футболиста касательно возможного перехода, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, римляне не намерены сбрасывать цену на одного из ведущих игроков команды – за Дзаньоло «Ювентусу» придётся заплатить € 50 млн.

23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча. Игр могло быть на порядок больше, однако футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го. В сезоне-2021/22 Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы» и оформил 8 голов, в том числе – победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.

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