Циннбауэр: база «Локомотива» ничем не уступает лучшим базам в Германии

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высоко оценил условия в московском клубе. По его словам, тренировочная база железнодорожников соответствует уровню лучших баз в Германии.
«Я осмотрел базу и могу сказать, что она ничем не уступает лучшим базам в Германии. Всё в идеальном состоянии: поля, тренажёрный зал со всем необходимым оборудованием, плавательный бассейн с бочками со льдом, отличные номера. А ещё у нас прекрасный ресторан. В общем, у клуба есть всё для тренировочного процесса, хорошей игры и качественного восстановления», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».
Напомним, назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.
- 3 июля 2022
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