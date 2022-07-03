В «Зените» и «Црвене Звезде» рассказали о деталях сотрудничества клубов
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, в чём будет заключаться сотрудничество санкт-петербургского клуба с сербской «Црвеной Звездой».
«Наше сотрудничество охватывает работу тренеров, мальчишек разных возрастов, включая юниорские и молодёжные команды. Так что взаимодействие поможет обоим клубам. У нас большие планы. О реализации вы будете узнавать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич также рассказал о деталях сотрудничества с «Зенитом».
«Соглашениями уже договорено, что обмен будет юношей, тренеров и будут проводиться турниры между клубами», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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