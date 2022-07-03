Гендиректор «Црвены Звезды»: нет шансов, что Дзюба перейдёт к нам в клуб
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Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич оценил шансы возможного прихода в клуб экс-футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы.
«На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб», — передаёт слова Звездана Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в конце мая 2022 года Артём Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента. СМИ связывают его с венгерским «Ференцварошем», а также рядом турецких и российских клубов.
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