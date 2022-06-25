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Трансферы, как Артём Дзюба мог уехать в Европу из «Спартака» и «Зенита», почему сорвались переходы в Англию, «Тоттенхэм»

«Люди просто растворились, исчезли». Почему Дзюба не уехал в Европу
Михаил Рождественский
Как Артём Дзюба мог уехать в Европу
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Ближе всего Артём был к Англии, причём не раз. Сейчас возможности поскромнее.

Артём Дзюба как никогда близок к отъезду за границу. Нападающий уже покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и ведёт переговоры с турецкими клубами. Но это не первый случай, когда Дзюба может оказаться в Европе. На пике карьеры Артём вполне мог уехать в один из топ-чемпионатов. Вспоминаем, как это было и почему тогда ничего не получилось.

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Дзюба привлёк внимание ещё в 2008-м. Но агент говорит, что Артём никуда не рвался

Заявить о себе в Европе Дзюба впервые сумел 14 лет назад. В то время он выступал за родной «Спартак» и попал в состав на гостевой матч с «Тоттенхэмом». Последний тур группового этапа Кубка УЕФА, красно-белым нужна только победа. 20-летний Дзюба с 40-м номером на спине выходит и в середине первого тайма оформляет дубль за 10 минут. «Тоттенхэм» в итоге отыгрался, и «Спартак» вылетел из еврокубков. Но яркости перформанса Дзюбы это не отменяет.

Дзюба в матче с «Тоттенхэмом»

Дзюба в матче с «Тоттенхэмом»

Фото: Sean Dempsey/Getty Images

Первый агент футболиста Алексей Сафонов рассказывал, что тот дубль «Тоттенхэму» не остался без внимания:

— Конкретных предложений не было. Хотя, после того как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались. Тут вопрос в другом — насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось. У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. Уезжать надо было лет в 25-26.

Самый серьёзный интерес — в 2018-м. Дзюба в итоге обиделся на агентов

На домашнем чемпионате мира Дзюба неожиданно стал главной звездой сборной России и помог добиться исторического выхода в четвертьфинал. Тем летом Артёма куда только не сватали — даже в Турцию. Но в августе Дзюба опроверг эту информацию. Зато ударил по агентам, которые не смогли трудоустроить его в Англии:

— Я не поеду в Турцию, это слухи. Мог уехать в Англию, но кинули агенты. Понял, что российские агенты не совсем солидные люди. Так что остаюсь в «Зените»: у меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем (Семаком. — Прим. «Чемпионата»).

Как мы уже писали, трансфером Дзюбы в Англию занимались агент Алан Агузаров, известный как юрист Станислава Черчесова, и Николай Грамматиков, основатель профсоюза футболистов и тренеров России. У них были варианты с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Тогда ближе всего Дзюба был к переходу в лондонский клуб, но не вышло — руководство выбрало Лукаса Переса.

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Для Дзюбы срыв трансфера стал неприятной новостью. Он серьёзно обиделся на агентов. Подробнее о той ситуации Артём рассказывал в интервью «СЭ» в декабре 2018-го:

— У меня были амбиции уехать в Англию, туда я хотел. На меня вышел один человек — не буду называть его фамилию. Зингаревич? Нет, он присутствовал там в качестве одного из тех, кто мог чем-то помочь. Но это тоже оказалось просто словами, ничем не подкреплёнными. После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке ещё могут порешать, а на европейском — без шансов.

Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал всё возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду. Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что всё в порядке, просто растворились, исчезли.

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Следующий эпизод — лето 2019-го. Тогда Дзюба заключил контракт с агентством Жорже Мендеша. Это тот самый человек, который представляет интересы самого Криштиану Роналду и других звёзд футбола. С помощью людей Мендеша Дзюба рассчитывал уехать в Англию.

Жорже Мендеш

Жорже Мендеш

Фото: Visual China Group/Getty Images

Никаких плодов то сотрудничество не принесло. «Зенит» так и не получил достойного предложения, да и сам Дзюба не дождался ничего стоящего. Интерес появился зимой — со стороны «Эвертона». Вот что рассказывал Дзюба в интервью Sport24:

— Да, подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Всё к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушёл. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, ещё что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел. Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться.

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Один из самых ярких случаев. В начале 2020-го Дзюбой заинтересовался «Тоттенхэм», где в тот момент работал Жозе Моуринью. Артём входил в шорт-лист тренера, которому срочно нужна была замена для Гарри Кейна — лидер выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

«Тоттенхэм» был готов арендовать Дзюбу и даже выкупить, но возникла проблема — деньги. В лондонском клубе полагали, что Артём не будет стоить дорого, поскольку его контракт в России как раз подходил к концу. Однако оказалось, что Дзюба уже договорился с «Зенитом» о новом соглашении, и боссы в Петербурге отказались отпускать нападающего. Да и сам Артём сомневался насчёт перспектив в Англии. Всё-таки близился (но в итоге перенёсся) Евро, и футболист хотел гарантированного места в составе.

В августе 2021-го агент Герман Ткаченко рассказывал, как сорвался переход Дзюбы в «Тоттенхэм». Он даже беседовал с Моуринью:

— Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял.

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В этот раз Дзюбе не придётся оборачиваться на условия в «Зените». Уж свободным агентом уехать в Европу точно проще. Если не в 33 года, то когда?

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