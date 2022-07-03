В «Торино» заявили, что не интересуются Алексеем Миранчуком
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти опроверг информацию об интересе туринского клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
«Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси (генерального директора «Аталанты». — Прим. «Чемпионата») — неправда», — сказал Ваньятти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что «Торино» интересуется возможностью подписания Миранчука. Сообщалось, что туринский клуб хочет арендовать хавбека с правом его выкупа. Отмечалось, что «Аталанта» готова и хочет расстаться с Миранчуком. Напомним, Алексей выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в итальянский клуб из «Локомотива».
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