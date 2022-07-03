Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Миранчука в «Торино»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Теперь мы сможем перейти к конкретике, это нормально, что у них есть интерес. Идеи и принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, поэтому их интерес естественен. У «Аталанты» нет проблем с составом, у нас много игроков в каждой из линий. Кроме того, нас не будет в еврокубках, тем не менее, есть позиции, которые мы хотим усилить», — цитирует Перкасси Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что «Торино» хочет арендовать россиянина с правом его выкупа. Отмечалось, что «Аталанта» хочет расстаться с Миранчуком, чтобы компенсировать часть средств на подписание футболиста. Напомним, Алексей пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива».
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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