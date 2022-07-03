Кравцов: «Црвена Звезда» — достойный соперник. Ожидаю хорошей игры со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов высказался о победе сине-бело-голубых в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой».

«Понравились сербы, особенно в первом тайме. Достойный соперник. Последний матч перед «Спартаком», чтобы быть в боевой готовности. Думаю, мы набрали темп. Так что ожидаю хорошей игры.



Информация об уходе? Моё дело играть в футбол. Я не фокусируюсь на данном моменте. А если клубы договорятся, то договорятся. Я хочу играть. Конкуренция в основной команде очень большая», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал победителем Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».