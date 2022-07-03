Алип высказался о своём будущем в «Зените»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип признался, что ещё не знает, останется ли в команде или нет. Об этом он рассказал после товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:1.



«Моя дальнейшая судьба? Она зависит от руководства «Зенита», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, Алип является воспитанником «Кайрата». Защитник находился на просмотре в российском клубе с первого зимнего сбора, после чего «Зенит» решил взять Нуралы в аренду до конца сезона-2021/2022.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее сообщил, что клуб намеревается продлить аренду футболиста. Но с тех пор официальной информации о его судьбе не было.