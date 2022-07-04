Семак: «Црвена Звезда» наказывала «Зенит» за ошибки. Нам не удалось начало игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1. Победный мяч на счету новичка сине-бело-голубых нападающего Матео Кассьерры.

«Я думаю, сначала нужно поблагодарить представителей «Црвены Звезды» за то, что приехали и сыграли с нами. Атмосфера была невероятная для товарищеского матча. С таким количеством болельщиков и в такой атмосфере очень-очень приятно играть.

Что касается матча и его качества, то нам не удалось начало игры, мы много ошибались. Видно было, что немножко тяжеловаты были в принятии решения, брака было много. Понятно, потому что сейчас состояние от игры к игре меняется в зависимости от усталости, утомляемости. Никто особо не готовится к матчам целенаправленно. Так что это, в принципе, естественно. В дальнейшем мы смогли выровнять игру и создавали неплохие моменты и в первом тайме, и во втором их стало больше.

Игра была достаточно открытая, «Црвена Звезда» играла активно, много прессинговали, высоко поднимались. Были зоны, куда мы периодически врывались и этим пользовались. И «Црвена» наказывала нас за те ошибки, которые мы совершали. Думаю, очень интересный матч, информативный для тренерского штаба. Одно из главных, что никто не получил травму, все здоровы. А игра с достаточно хорошей интенсивностью в борьбе, что понравилось», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».