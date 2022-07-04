«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» включились в борьбу за Пауло Дибалу

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Наполи» или «Манчестер Юнайтед»
По данным источника, руководство клубов начали переговоры с окружением нападающего.
Отмечается, что «Наполи» обсудил возможность перехода аргентинца, но ещё не обсуждал финансовую сторону возможной сделки.
Ранее сообщалось, что интерес к Дибале проявляют «Интер» и «Реал». При этом отмечалось, что миланский клуб не может договориться с Пауло об условиях контрактного соглашения.
Последним клубом Дибалы был «Ювентус», за который он выступал с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за «Ювентус» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул туринский клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.
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