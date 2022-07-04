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«Лидс» заплатит € 35 млн за Камара из «РБ Зальцбург»

«Лидс» заплатит € 35 млн за Камара из «РБ Зальцбург»
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«Лидс Юнайтед» активно интересуется полузащитником «РБ Зальцбург» Мохамедом Камара. Англичане готовы заплатить за хавбека € 35 млн, сообщает испанский сайт As.

«Лидс» находится в одном шаге от закрытия сделки за € 35 евро. Камара понравился Диего Симеоне, однако «Атлетико» решил подписать Акселя Витселя из «Боруссии Дортмунд».

Камара привлёк внимания клубов выдающимся выступлением в составе «РБ Зальцбург». В сезоне-21/22, малиец сыграл 37 матчей. 25 встреч пришлись в австрийской лиге, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач. На данный момент у полузащитника действующий контракт с австрийским клубом до 2025 года. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 24,3 млн евро.

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