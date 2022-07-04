Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Луис может вернуться в европейский футбол. Он предложен «Интеру»

Давид Луис может вернуться в европейский футбол. Он предложен «Интеру»
Комментарии

35-летний бразильский центральный защитник Давид Луис, выступающий на родине за «Фламенго», может вновь вернуться в Европу. Об этом сообщает Goal.

Как отмечает источник, с предложением о продаже игрока на миланский «Интер» вышел сам «Фламенго», а в данный момент «нерадзурри» оценивают данную возможность подписания для расширения обоймы игроков.

Напомним, Давид Луис стал игроком «Фламенго» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.

Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.

Давид Луис показал фокус с картами.

Новость по теме
Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022