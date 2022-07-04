Давид Луис может вернуться в европейский футбол. Он предложен «Интеру»

35-летний бразильский центральный защитник Давид Луис, выступающий на родине за «Фламенго», может вновь вернуться в Европу. Об этом сообщает Goal.

Как отмечает источник, с предложением о продаже игрока на миланский «Интер» вышел сам «Фламенго», а в данный момент «нерадзурри» оценивают данную возможность подписания для расширения обоймы игроков.

Напомним, Давид Луис стал игроком «Фламенго» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.

Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.

Давид Луис показал фокус с картами.