Украинский «Кривбасс» покинуло сразу 18 футболистов

Состав вышедшего в украинскую-премьер-Лигу «Кривбасса» покинуло 18 игроков, сообщается на сайте клуба.

«Сегодня ФК «Кривбасс» официально прекращает сотрудничество с рядом своих футболистов. Вместе с ними мы прошли путь к главной цели – выходу к УПЛ. Каждый из них внес свою лепту и без преувеличения навсегда войдет в историю криворожского футбола.

Сразу 18 футболистов покидают клуб и на это есть разные причины. Как спортивные, так и эхо той ситуации, в которой оказалась вся наша страна. Новый уровень турнира, новый тренер, новые цели, конкуренция, страх и волнение, семейный фактор, здоровье и многое другое. У каждого из игроков своя индивидуальная история, своя жизнь и личные контракты.

Спасибо за игру Владимиру Заименко, Денису Балану, Глебу Бухалу, Даниле Полонскому, Денису Васину, Андрею Мостовому, Роману Лепке, Александру Пятову, Назару Малиновскому, Алексею Збуню, Александру Горвату, Дмитрию Чернявскому, Евгению Павлюку, Кристиану Иличу, Вагнеру Гонсалвезу и Ивану Семенихину», — гвоорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее «Кривбасс» возглавил экс-тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Гол Довбника принёс Украине ничью в матче с Ирландией.