Юрий Вернидуб: думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира

Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказал своё мнение о непопадании футбольной сборной Украины на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Не вышли – это такое. Это футбол, это спорт. Могу точно сказать, что ребята очень хотели выйти и показали хорошую игру. Александр Петраков на своём месте, это я могу сказать точно. Кто бы что ни говорил, это искренний и открытый человек, который тоже очень хотел… Понимаете, что у него сейчас внутри творится, когда они проиграли Уэльсу? Не по игре, это мой вывод.

Думаю, нас не очень-то хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, всё судейство. Не было желания видеть нашу Украину на чемпионате мира», – сказал Вернидуб в интервью, опубликованном на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее Юрий Вернидуб возглавлял тираспольский «Шериф», контракт с которым расторг по обоюдному согласию сторон.

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