«Ахмат» объявил о назначении нового тренера-аналитика
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Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о назначении Антона Мельниченко на пост нового тренера-аналитика команды. Ранее специалист работал с тренерским штабом грозненцев в структуре юношеской и молодёжной сборных России.
«Прежний тренер-аналитик Максим Карасиков покинул команду по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Максима Витальевича за совместную работу, и приветствуем в нашем коллективе Антона Владимировича!» — написала пресс-служба «Ахмата».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров РПЛ также вошли «Сочи» и московское «Динамо».
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