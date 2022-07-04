Роналду пропустил тренировку «Юнайтед», объяснив это клубу семейными обстоятельствами

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не появился на первой тренировке игроков, выступавших за национальные команды. Он объяснил своё отсутствие семейными обстоятельствами, сообщает Sky Sports.
В клубе приняли такое объяснение.
Позиция «МЮ» по Роналду остаётся прежней: контракт футболиста действует ещё год, продавать его не намерены. Португалец же хочет покинуть клуб.
На сегодня запланирована встреча игроков, которые были задействованы в матчах за сборные, с новым главным тренером манкунианцев Эриком Тен Хагом.
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ, поэтому выступит в Лиге Европы. Роналду провёл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 мяча. Всего в карьере 37-летнего португальца 142 мяча за «МЮ».
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