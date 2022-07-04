Источник: ЦСКА договорился о продаже Бийола в клуб из Серии А

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол близок к переезду в Италию. Армейский клуб договорился о продаже словенского футболиста в один из клубов Серии А, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, официально об уходе Бийола из ЦСКА будет объявлено на этой неделе.

Напомним, Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



Ранее агент Цибеж сообщил, что Яка Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Футболист попросил у клуба несколько дополнительных выходных после участия в Лиге наций.