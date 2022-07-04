Филлипс — о трансфере в «Сити»: работа с Гвардиолой — одна из главных причин перехода

Английский полузащитник Калвин Филлипс рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Манчестер Сити».
«Одна из главных причин, по которой я присоединился сюда, заключалась в том, чтобы поработать с Гвардиолой — и, конечно, со всеми звёздами команды, чтобы узнать много нового и преуспеть в своей игре ещё больше. Я думаю, что многому смогу научиться у Хосепа и игроков.
Помню свой первый матч с «Манчестер Сити». Это был жаркий вечер на «Элланд Роуд». Мы сыграли 1:1. Я жал всем руки и не особо разговаривал с ними, потому что передо мной были такие большие звёзды. У меня не было слов. А потом Хосеп сам подошёл ко мне и пожал руку», — приводит слова Филлипса официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, 4 июля полузащитник сборной Англии перешёл в стан действующих чемпионов страны за € 48,7 млн. Контракт подписан на шесть лет. Келвин взял в новом клубе четвёртый номер.
- 4 июля 2022
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