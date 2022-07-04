39-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией» на год

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Наполи» Фабио Квальярелла останется в футболе ещё как минимум на год. Нападающий продлил контракт с «Сампдорией» на следующий сезон.
39-летний футболист поиграет в следующем сезоне в Серии А. Он проведёт уже 20-й сезон в чемпионате Италии.
Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года. Он забил 105 мячей и сделал 26 результативных передач в 268 матчах. В настоящее время он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Серии А. Он забил 181 мяч в 533 матчах в лиге.
Ранее футболист выступал за «Торино», «Фиорентину», «Наполи», «Ювентус» и другие команды. С 2007 по 2019 год Квальярелла вызывался в состав национальной команды Италии.
«Сампдория» по итогам сезона-2021/2022 заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
- 4 июля 2022
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