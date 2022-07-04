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Масалитин: не понимаю, почему бразильцы из «Зенита» играют в России, а из ЦСКА — бегут

Масалитин: не понимаю, почему бразильцы из «Зенита» играют в России, а из ЦСКА — бегут
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о ситуации с легионерами в московском клубе.

«Ситуацию с непродлением Магнуссона понять можно: получил серьёзную травму, долго восстанавливался и, наверное, поэтому решили не продлевать контракт. Для нашего чемпионата нормальный защитник: ничего сверхъестественного не показывал, но был добротным футболистом. Если к нему вернутся, предложат контракт, будет ли он играть? Да, сейчас у нас осталось два-три защитника… Скорее всего, Магнуссон будет играть, но не захочет ли он потом уехать, не будет ли на него давления?

Но я не понимаю, почему все основные бразильцы в «Зените» спокойно играют в России, а у нас бегут. Во избежание всех этих отъездов нужно начать обращать внимание на свои внутренние кадры», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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