В ЦСКА сообщили, что Магнуссон может вернуться в клуб. Защитник покинул команду в мае

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что защитнику Хёрдуру Магнуссону предложили вернуться в московский клуб.

«Магнуссону предложили вернуться? Это одна из опций. Почему решили к нему вернуться? Мы все видим текущие определённые сложности комплектования команды», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 29-летний Магнуссон покинул стан армейцев в мае текущего года в связи с завершением срока действия контракта. Сам игрок подчёркивал, что хотел бы продолжить играть за ЦСКА. Исландский футболист выступал за ЦСКА с 2018 года. Всего Магнуссон принял участие в 93 матчах за московский клуб, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.