Галактионов давал установку, «Нижний Новгород» побеждал ЦСКА. Главные фото матча

В матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер московский ЦСКА встречался с «Пари Нижний Новгород». Игра прошла 4 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой нижегородцев со счётом 2:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отправивший мяч в собственные ворота. На 61-й минуте хавбек московской команды Максим Мухин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив армейцев в меньшинстве. На 81-й минуте итоговый счёт установил полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Югалдин.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с московским ЦСКА (2:0).



«Это подготовка к сезону, решаем свои задачи. Надеюсь, что игроки схватывают мои требования. Никакой эйфории нет, нам надо многое улучшать и в обороне, и в атаке», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.