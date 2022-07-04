Михаил Галактионов прокомментировал победу «Пари НН» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с московским ЦСКА (2:0).

«Это подготовка к сезону, решаем свои задачи. Надеюсь, что игроки схватывают мои требования. Никакой эйфории нет, нам надо многое улучшать и в обороне, и в атаке», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Пари Нижний Новгород» завершил своё выступление в предсезонном турнире. Ранее нижегородская команда проиграла «Зениту» (1:1, 3:5 — по пенальти) и «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем предсезонного товарищеского турнира. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования.