Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автогол Кучаева — в видеообзоре матча ЦСКА — «Пари НН»

Автогол Кучаева — в видеообзоре матча ЦСКА — «Пари НН»
Комментарии

В матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер московский ЦСКА встречался с «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой нижегородцев со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отправивший мяч в собственные ворота. На 61-й минуте хавбек московской команды Максим Мухин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив армейцев в меньшинстве. На 81-й минуте итоговый счёт установил полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Югалдин.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем предсезонного товарищеского турнира. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования.

Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022