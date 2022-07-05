Люси Бронз: я не плачу от травм, женоненавистничество больнее

Футболистка «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз высказалась о сексистских комментариях.



«Я не плачу из-за травм. Женоненавистнические комментарии влияют на меня больше, чем комментарии по поводу игры. «Плохой матч». Я могу согласиться, если это так, это честно. Но женоненавистничество — это то, что ранит до глубины души. Даже если это не направлено против меня.



Когда к тебе обращаются иначе из-за того, что ты женщина, это сильно расстраивает и причиняет боль. Не судите меня, потому что я женщина. В футболе всегда доминировали мужчины, и СМИ оказывают давление на женщин, чтобы они вели себя определённым образом. Все ожидают, что вы будете предельно вежливы и милы. Но вежливыми должны быть все. А на поле и за его пределами мы прежде всего должны оставаться самими собой», — приводит слова Бронз ESPN.

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