Хендерсон и Бронз снялись в ролике против женоненавистничества в Интернете

Компания EE Hope United представила ролик, приуроченный к кампании по борьбе с сексизмом в социальных сетях.



В ролике приняли участие известные представители женского и мужского футбола, среди которых футболистка «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз, игроки «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Энди Робертсон, полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс, нападающая «Манчестер Сити» и сборной Англии Эллен Уайт, главный тренер мужской национальной команды Англии Гарет Саутгейт, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и другие. Кампания получила название #NotHerProblem (Не её проблема). Слоган кампании — «Сексизм? Это не её проблема. Это наша проблема».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале EE.