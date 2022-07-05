Бронз: поведение Роналду и Месси объясняется значимостью игры для них. У женщин — эмоциями

Футболистка «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз поделилась о разнице восприятия реакций спортсменов в мужском и женском футболе.
«Женщинам говорят: «Не будь такой эмоциональной». Это страсть. Я эмоциональна не из-за того, что женщина. Я эмоциональна, потому что увлечена футболом и хочу побеждать. Я смотрела матчи с участием Месси и Роналду. Их реакция объясняется тем, как много это для них значит. Когда так реагирует женщина, это имеет негативный окрас. Я хочу быть собой, быть известной за то, кто я есть. Но бывали моменты, когда я думала: «Мне за это прилетит». Это не должно быть вашей первой мыслью, когда вы делаете то, что любите.
Когда вы допускаете ошибку на поле, вы думаете: «Люди скажут, что женщины не умеют играть в футбол». Но почему это должно приходить вам в голову? Почему люди хотят подмечать все эти мелочи и связывать их с женским футболом. Я просто допустила ошибку», — приводит слова Бронз ESPN.
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