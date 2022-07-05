Тренер женского «Челси» возмутилась, не найдя в магазине наклейки к Евро-2022

Главный тренер женского «Челси» Эмма Хейс раскритиковала магазин игрушек за отсутствие альбомов с наклейками, посвященных женскому чемпионату Европы — 2022.

«В SmythsToysUK нет ни одного альбома с женскими наклейками, посвященными Евро — 2022. Как мы можем развиваться, когда спорт все еще недостаточно освещается. Наши девушки заслуживают того, чтобы их видели», — написала Эмма Хейс в своём «твиттере».

Отсутствие журнала с наклейками Евро-2022 Фото: «Твиттер» Эммы Хейс

Сообщается, что Panini недавно выпустила коллекцию наклеек Women's Euros, в которой представлены все команды и большинство игроков, участвующих в турнире. Наклейки продаются во многих магазинах Великобритании.

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Напомним, завтра, 6 июля, в 22:00 мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) в матче открытия чемпионата Европы 2022 года сборная Англии сыграет с национальной командой Австрии.