Юрий Вернидуб рассказал, как и почему покидал тираспольский «Шериф»

Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о последних моментах работы в тираспольском «Шерифе» и о причинах ухода из клуба.
«24 февраля в ответном матче Лиги Европы с „Брагой“ я о футболе не думал. Утром пошёл к генеральному директору и сказал: «Извини, ты знаешь, что произошло. Я сделаю всё от меня нужное, но у меня уже другие мнения». С ребятами тоже, провёл наставления, попросил, чтобы они меня поняли, поддержали.
Большую роль сыграло случившееся в Украине. Хотя и по игре уступили. Не забили просто, а могли. Выстояли в дополнительное время, а по пенальти… случилось что случилось. На пресс-конференции сообщил, что уже не думал об этой игре, а хочу поскорее вернуться на Родину», — сказал Вернидуб в интервью, опубликованном на You-Tube канале ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, вместе с «Шерифом» Юрий Вернидуб занял третье место в группе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
Самые возрастные тренеры в футболе.
- 5 июля 2022
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:23
-
05:09
-
05:03
-
04:28
-
04:12
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51
-
00:48
-
00:42
-
00:30
-
00:19
-
00:11
- 4 июля 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:30
-
23:13
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49