Юрий Вернидуб рассказал, как и почему покидал тираспольский «Шериф»

Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о последних моментах работы в тираспольском «Шерифе» и о причинах ухода из клуба.

«24 февраля в ответном матче Лиги Европы с „Брагой“ я о футболе не думал. Утром пошёл к генеральному директору и сказал: «Извини, ты знаешь, что произошло. Я сделаю всё от меня нужное, но у меня уже другие мнения». С ребятами тоже, провёл наставления, попросил, чтобы они меня поняли, поддержали.



Большую роль сыграло случившееся в Украине. Хотя и по игре уступили. Не забили просто, а могли. Выстояли в дополнительное время, а по пенальти… случилось что случилось. На пресс-конференции сообщил, что уже не думал об этой игре, а хочу поскорее вернуться на Родину», — сказал Вернидуб в интервью, опубликованном на You-Tube канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, вместе с «Шерифом» Юрий Вернидуб занял третье место в группе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

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