«Прояви терпение». Дзюба опубликовал необычный пост в социальных сетях
Поделиться
Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал необычный пост.
В одной из социальных сетей футболист опубликовал фотографию льва, на которой написан текст следующего содержания: «Скоро придёт и твоё время. Прояви терпение».
В мае этого года Артём Дзюба объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб. В настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.
Ранее ряд источников сообщали о том, что Дзюба может перейти в один из клубов чемпионата Турции.
Напомним, Артём Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ, а также вторым в списке лучших бомбардиров «Зенита», уступая лишь Александру Кержакову.
Артём Дзюба: Мы доказали, что мы футбольная страна.
Комментарии
- 5 июля 2022
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:01
-
07:53
-
07:43
-
07:21
-
07:12
-
06:52
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:23
-
05:09
-
05:03
-
04:28
-
04:12
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51
Партнерский контент