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«Прояви терпение». Дзюба опубликовал необычный пост в социальных сетях

«Прояви терпение». Дзюба опубликовал необычный пост в социальных сетях
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Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал необычный пост.

В одной из социальных сетей футболист опубликовал фотографию льва, на которой написан текст следующего содержания: «Скоро придёт и твоё время. Прояви терпение».

В мае этого года Артём Дзюба объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб. В настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.

Ранее ряд источников сообщали о том, что Дзюба может перейти в один из клубов чемпионата Турции.

Напомним, Артём Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ, а также вторым в списке лучших бомбардиров «Зенита», уступая лишь Александру Кержакову.

Артём Дзюба: Мы доказали, что мы футбольная страна.

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