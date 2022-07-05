Федотов — об отъезде Эджуке: принял как данность. Одним словом — безобразие
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение о приостановлении контракта с клубом со стороны вингера Чидеры Эджуке.
«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать? Одним словом — безобразие. Фёдор Чалов с «Пари НН» после возвращения из «Базеля» готов сыграть тайм», — приводит слова Владимира Федотова «Матч ТВ».
Напомним, недавно на официальном сайте армейцев появилась информация о том, что форвард Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приняли решение воспользоваться опцией от ФИФА и приостановить свой контракт с ЦСКА на год.
ЦСКА проиграл во всех трёх матчах в летнее межсезонье под руководством Федотова, не забив ни одного гола.
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