Полузащитник «Химок» арендован армянским «Пюником»

Полузащитник подмосковных «Химок» Давид Давидян перешёл в армянский «Пюник» на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-чёрных.



По соглашению игрок проведёт в аренде сезон-2022/2023.



За «Химки» 24-летний Давидян провёл шесть матчей, результативными действиями не отметился.



Ранее подмосковный клуб в качестве свободных агентов покинули Павел Мамаев, Юрий Жирков, Гиа Григалава, Бесард Сабович и другие. Из новичков «Химок» можно отметить вратаря Антона Митрюшкина, полузащитника Резиуана Мирзова, защитников Захара Волкова и Алексея Никитина.



Напомним, в сезоне-2021/2022 красно-чёрные заняли в РПЛ 13-е место, после чего отстояли своё право играть в Премьер-Лиге, обыграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. Новый чемпионат начнётся для команды домашней встречей с петербургским «Зенитом».

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