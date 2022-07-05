Юран не включил Захаряна в топ-5 молодых футболистов сезона в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что Юран не включил в список лучших молодых игроков одного из наиболее явных кандидатов — Арсена Захаряна из «Динамо». На первом месте в рейтинге наставника «Химок» расположился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, ставший лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата России.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Сергея Юрана:

1. Гамид Агаларов.

2. Эдуард Сперцян.

3. Данила Прохин.

4. Вильсон Изидор.

5. Кирилл Боженов.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.