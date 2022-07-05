Джикия включил Урунова в топ-5 молодых игроков РПЛ. Захарян в список не попал

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что Джикия включил в свой рейтинг лучших молодых футболистов троих представителей «Спартака», включая критикуемого многими Остона Урунова. При этом в список Джикии не попал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Георгия Джикии:

1. Михаил Игнатов («Спартак»)

2. Гамид Агаларов («Уфа»)

3. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

4. Руслан Литвинов («Спартак»)

5. Остон Урунов («Спартак»/«Уфа»)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.