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«Рома» объявила о подписании турецкого защитника Зеки Челика

«Рома» объявила о подписании турецкого защитника Зеки Челика
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Итальянский клуб «Рома» объявил о подписании турецкого защитника Зеки Челика из французского «Лилля» за € 7 млн. Турецкий защитник подписал контракт с клубом до 2027 года.

Фото: официальный сайт ФК Рома

«Для меня большая честь играть за такой большой клуб. У меня большие амбиции, и я хочу помочь этой команде быть успешной», — приводит слова Челика официальный сайт римского клуба.

Челик провел в «Лилле» четыре года, став в составе команды чемпионом Франции. В минувшем сезоне турок провел 40 игр, в которых сумел забить три гола и отдать три голевые передачи. В составе сборной Турции Зеки дебютировал в товарищеском матче против сборной России в 2018 году. Успел провести за сборную 32 матча и забить два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 18 млн.

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