ФК «Оренбург» объявил о подписании аргентинского нападающего

ФК «Оренбург» заключил контракт с аргентинским нападающим Брайаном Мансильей. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: официальный сайт ФК Оренбург
Мансилья является воспитанником аргентинского «Расинг». По аренде выступал в аргентинских клубах «Кильмес» (Буэнос-Айрес), «Химнасия» (Ла-Плата), «Платенсе» (Флорида), а также за португальские «Витория» (Сетубал) и «Фаренсе» (Фару).
Брайану 25 лет. В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил одну желтую карточку. Также Мансилья вызывался в сборную Аргентины U20, за которую провел 12 матчей и забил два гола.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 600 тыс. Максимальная стоимость игрока доходила до € 3 млн.
- 5 июля 2022
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00