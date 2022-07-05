ФК «Оренбург» объявил о подписании аргентинского нападающего

ФК «Оренбург» заключил контракт с аргентинским нападающим Брайаном Мансильей. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: официальный сайт ФК Оренбург

Мансилья является воспитанником аргентинского «Расинг». По аренде выступал в аргентинских клубах «Кильмес» (Буэнос-Айрес), «Химнасия» (Ла-Плата), «Платенсе» (Флорида), а также за португальские «Витория» (Сетубал) и «Фаренсе» (Фару).

Брайану 25 лет. В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил одну желтую карточку. Также Мансилья вызывался в сборную Аргентины U20, за которую провел 12 матчей и забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 600 тыс. Максимальная стоимость игрока доходила до € 3 млн.