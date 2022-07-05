Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: календарь турнира, расписание трансляций

Завтра, 6 июля, начнётся чемпионат Европы среди женщин. Он пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.



Игры турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляции начнутся уже с завтрашнего матча открытия, в котором встретятся сборные Англии и Австрии.



Расписание трансляций женского Евро в прямом эфире на этой неделе:



6 июля, 22:00. Англия — Австрия («Матч ТВ»)



7 июля, 22:00 (начало трансляции в 22:15). Норвегия — Северная Ирландия («Матч ТВ»)



8 июля, 19:00. Испания — Финляндия («Футбол 1»)



8 июля, 22:00. Германия — Дания («Матч ТВ»)



9 июля, 19:00. Португалия — Швейцария («Футбол 1»)



9 июля, 22:00. Нидерланды — Швеция («Матч ТВ»)



10 июля, 19:00. Бельгия — Исландия («Футбол 1»)



10 июля, 22:00. Франция — Италия («Матч ТВ»)



Ознакомиться с полным расписанием турнира можно ниже: