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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: календарь турнира, расписание трансляций

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: календарь турнира, расписание трансляций
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Завтра, 6 июля, начнётся чемпионат Европы среди женщин. Он пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.

Игры турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляции начнутся уже с завтрашнего матча открытия, в котором встретятся сборные Англии и Австрии.

Расписание трансляций женского Евро в прямом эфире на этой неделе:

6 июля, 22:00. Англия — Австрия («Матч ТВ»)

7 июля, 22:00 (начало трансляции в 22:15). Норвегия — Северная Ирландия («Матч ТВ»)

8 июля, 19:00. Испания — Финляндия («Футбол 1»)

8 июля, 22:00. Германия — Дания («Матч ТВ»)

9 июля, 19:00. Португалия — Швейцария («Футбол 1»)

9 июля, 22:00. Нидерланды — Швеция («Матч ТВ»)

10 июля, 19:00. Бельгия — Исландия («Футбол 1»)

10 июля, 22:00. Франция — Италия («Матч ТВ»)

Ознакомиться с полным расписанием турнира можно ниже:

ЧЕ-2022 - финальный раунд (ж)
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