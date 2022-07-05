Первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин поделилась ожиданиями от Евро-2022

Нападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг рассказала, чего она ожидает от предстоящего Евро-2022, который пройдёт в Англии.



«Я, конечно, хочу, чтобы мы подняли трофей над головой, но для этого ещё через много предстоит пройти, и предсказать победителя Евро очень сложно. Очевидно, что есть Англия, Франция… Швеция — всегда сильная команда, которую никогда нельзя списывать со счетов. Это длинный турнир, он сложный. Нужно делать шаг за шагом. Наверняка будут сюрпризы, но я не могу сказать, кто победит», — сказала вернувшаяся в сборную Норвегии нападающая в интервью официальному сайту УЕФА.



Ада Хегерберг — лучший бомбардир женской Лиги чемпионов УЕФА с 59 голами. Она шесть раз выигрывала с французским «Лионом» главное клубное соревнование мира.



Норвежка недавно вернулась в строй после 20 месяцев отсутствия из-за травмы крестообразных связок.

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