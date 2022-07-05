В «Сочи» отреагировали на новость, что «Зенит» хочет вернуть Нобоа в случае ухода Вендела

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи об уходе Кристиана Нобоа в санкт-петербургский «Зенит».

«Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу.

Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить… У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать?



Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что «Зенит» обсудил с Кристианом Нобоа его возвращение, если Вендел решит покинуть клуб.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023.