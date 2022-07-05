Роналду рассматривает вариант перехода в «Челси». Лондонцы поставлены в известность

37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду заинтересован в переходе в «Челси» из «Манчестер Юнайтед».

Лондонскому клубу сообщили, что форвард готов к переговорам, но руководство «Челси» пока не решило, делать ли официальное предложение о трансфере, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что главным условием «Манчестер Юнайтед» по делу о продаже Роналду является нежелание отпускать португальца в клуб, выступающий в АПЛ, дабы не создавать себе лишнюю конкуренцию.

По информации ESPN, агент Роналду Жорже Мендеш уже контактировал с совладельцем «Челси» Тоддом Боули, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора «синих».