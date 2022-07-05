«Барселона» рассчитывает, что слухи о переходе Роналду окажут давление на «Баварию»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вчера, 4 июля, провёл рабочую встречу с Жорже Мендешем, агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Официально на повестке были вопросы о возможных трансферах других клиентов Мендеша – хавбеков Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», а также нападающего «Милана» Рафаэла Леау.
Однако Лапорта и Мендеш также обсудили возможность перехода Роналду в «Барселону». Отмечается, что Лапорта ещё прошлым летом рассматривал возможность приобретения португальца, однако вынужден был отказаться от идеи из-за сложного экономического положения клуба.
Предполагается, что информация о возможном переходе Роналду в «Барселону» может оказать давление на «Баварию», которая отказывается принимать предложения о трансфере Роберта Левандовского.
- 5 июля 2022
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