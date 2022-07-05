Фомин: «Динамо» не хватает Александра Овечкина на острие атаки

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о хоккеисте Александре Овечкине.
«Даже не совет, а показал пример, что он огромная величина для всего мира. И в раздевалке, и в быту Александр простой парень. Я сначала не знал, как к нему обращаться. Я говорю: «На ты, на вы?» Он говорит: «На ты, конечно». Вообще суперадекватный человек. Это главное, что я могу подметить в его личности.
На острие атаки, конечно, Овечкина не хватает. Он голы забивает. Какие вопросы? В игре Александр показался мне достойным», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» с командой блогеров «Амкал». Александр провёл на поле около 10 минут и забил гол, после чего был заменён. Матч закончился победой «Динамо» со счётом 5:0.
- 5 июля 2022
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