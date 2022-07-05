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Йоканович: не могу сказать, что «Динамо» полностью готово к старту РПЛ, есть масса работы

Йоканович: не могу сказать, что «Динамо» полностью готово к старту РПЛ, есть масса работы
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином» (2:0).

«Дело в том, что я предпочитаю схему 4-3-3. Но в то же время у нас должен быть план B, даже план С. Поэтому мы сегодня приняли решение попробовать сыграть в 4-4-2. Более того, эту схему мы сегодня обкатывали и на утренней тренировке.

На данном этапе я не могу сказать, что мы полностью готовы к старту сезона. Мы только отработали на сборах десять дней. Есть ещё огромная масса работы, которую нужно проделать. Соответственно, нам нужно над этим трудиться», — приводит слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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