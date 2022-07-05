Футболист «Динамо» Фомин признался, что Шварц не звал его в «Герту»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил, получал ли предложение от бывшего тренера команды Сандро Шварца о переходе в берлинскую «Герту».
«Звал ли меня Шварц в «Герту», как Эджуке? Меня Шварц не звал», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее появилась информация, что «Герта» заинтересована в подписании нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке. ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3). Чидера Эджуке в недавнем интервью заявил, что ему комфортно в ЦСКА. Позднее Чидера воспользовался опцией от ФИФА и приостановил контракт с клубом.
- 5 июля 2022
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